Elon Musk dünyayı bir kez daha şoke etti! 7. kez baba olan Musk'ın oğluna koyduğu isim sosyal medyayı salladı
Dünyaca ünlü mühendis, girişimci Elon Musk yeni hazırlıkların heyecanını yaşıyor. Tom Cruise ile uzayda film çekileceği öğrenilen SpaceX, Tesla Motors ve PayPal'ın kurucu ortaklarından Elon Musk, aynı zamanda 7.kez baba olmanın da heyecanını yaşıyor. Twitter hesabından sevgilisi Grimes'ın erkek bir bebek dünyaya getirdiğini duyuran Elon Musk, bebeğine verdiği ismi açıklayınca dünyayı şoke etti. Peki, Elon Musk'ın oğlunun adı ne? İşte Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim...
İlk başta Grimes'in doğuma girdiğini yazan Musk, daha sonra bir sosyal medya kullanıcısının kendisine "Bebekten haber var mı?" yazması üzerine, "Anne ve bebek iyiler" dedi. Musk bir de fotoğraf paylaştı.
Elon Musk, gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile 2018 yılından beri birlikte. Üç kez boşanan 48 yaşındaki Musk'un daha önceki beraberliklerinden beş oğlu bulunuyor. 32 yaşındaki Grimes, ilk kez anne oldu. Çift, bebek beklediklerini ocak ayında Instagram'dan yaptıkları bir paylaşımla duyurmuştu.