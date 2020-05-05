RAMAZAN İMSAKİYE
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Elon Musk dünyayı bir kez daha şoke etti! 7. kez baba olan Musk'ın oğluna koyduğu isim sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü mühendis, girişimci Elon Musk yeni hazırlıkların heyecanını yaşıyor. Tom Cruise ile uzayda film çekileceği öğrenilen SpaceX, Tesla Motors ve PayPal'ın kurucu ortaklarından Elon Musk, aynı zamanda 7.kez baba olmanın da heyecanını yaşıyor. Twitter hesabından sevgilisi Grimes'ın erkek bir bebek dünyaya getirdiğini duyuran Elon Musk, bebeğine verdiği ismi açıklayınca dünyayı şoke etti. Peki, Elon Musk'ın oğlunun adı ne? İşte Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim...

05.05.2020 21:20 - Son Güncelleme: 05.05.2020 21:20
Elon Musk dünyayı bir kez daha şoke etti! 7. kez baba olan Musk'ın oğluna koyduğu isim sosyal medyayı salladı

İlk başta Grimes'in doğuma girdiğini yazan Musk, daha sonra bir sosyal medya kullanıcısının kendisine "Bebekten haber var mı?" yazması üzerine, "Anne ve bebek iyiler" dedi. Musk bir de fotoğraf paylaştı.

Elon Musk, gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile 2018 yılından beri birlikte. Üç kez boşanan 48 yaşındaki Musk'un daha önceki beraberliklerinden beş oğlu bulunuyor. 32 yaşındaki Grimes, ilk kez anne oldu. Çift, bebek beklediklerini ocak ayında Instagram'dan yaptıkları bir paylaşımla duyurmuştu.

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Elon Musk dünyayı bir kez daha şoke etti! 7. kez baba olan Musk'ın oğluna koyduğu isim sosyal medyayı salladı

BEBEĞİN İSMİ ÇOK KONUŞULDU

Elon Musk, bir takipçisinin bebeğin adını sorması üzerine 'X Æ A-12 Musk' adını verdiklerini söyledi. Musk'ın isim konusunda ciddi olup olmadığı anlaşılmazken, bunun şifrelenmiş bir ifade olduğu yorumları da yapıldı.

Elon Musk dünyayı bir kez daha şoke etti! 7. kez baba olan Musk'ın oğluna koyduğu isim sosyal medyayı salladı

Elon Musk'ın bebeğine koyduğu ilginç ismin ardından Türk ünlülerin çocuklarının adı merak konusu oldu. İşte ünlü isimler ve çocuklarının isimleri...

Elon Musk dünyayı bir kez daha şoke etti! 7. kez baba olan Musk'ın oğluna koyduğu isim sosyal medyayı salladı

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ile dikkat çekerken, annesiyle birlikte çalışması da onu gündemde tuttu.

Elon Musk dünyayı bir kez daha şoke etti! 7. kez baba olan Musk'ın oğluna koyduğu isim sosyal medyayı salladı

Annesinin sosyal medya hesaplarını yöneten Melisa Ural'ın Sibel Can'la olan fotoğrafları dikkat çekti.

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