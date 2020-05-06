RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Hanım'ı Vahide Perçin kızıyla aynı dizideymiş! Meğer o da ünlüymüş

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Hanım'ı Vahide Perçin kızıyla aynı dizideymiş! Meğer o da ünlüymüş

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin. Tecrübeli oyuncu evin sert, dediğim dedik hanımı karakteri ile kalpleri fethetti. En çok merak edilen oyuncuların başında gelen Vahide Perçin'in kızı ile aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Vahide Perçin'in, Altan Gördüm ile olan evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de oyuncu. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in kızı olmak üzere, ünlülerin çocukları.

06.05.2020 08:24 - Son Güncelleme: 06.05.2020 08:24
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Hanım'ı Vahide Perçin kızıyla aynı dizideymiş! Meğer o da ünlüymüş

Bir Zamanlar Çukurova'nın dediğim dedik annesi Hünkar Hanım karakterine hayat veren Vahide Perçin'in kızının da kendisi gibi ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Vahide Perçin olmak üzere ünlülerin çocukları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Hanım'ı Vahide Perçin kızıyla aynı dizideymiş! Meğer o da ünlüymüş

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI

Lara Jemine Uzerli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Hanım'ı Vahide Perçin kızıyla aynı dizideymiş! Meğer o da ünlüymüş

ESRA EROL'UN OĞULLARI

Ömer Erol ve İdris Ali

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Hanım'ı Vahide Perçin kızıyla aynı dizideymiş! Meğer o da ünlüymüş

PELİN AKİL'İN KIZLARI

Alin ve Lina

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Hanım'ı Vahide Perçin kızıyla aynı dizideymiş! Meğer o da ünlüymüş

OZAN AKBABA'NIN OĞLU

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı! Meğer Alma Terziç'in eşi...
Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı! Meğer Alma Terziç'in eşi...