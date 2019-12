Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic bakın nereli çıktı! Savaşın göbeğinden, kariyerin zirvesine...

Kuruluş Osman, çarşamba günlerine imzasını atıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosu da dikkatleri geçiyor. En çok dikkat çeken isimlerden biri de dizinin Sofia'sı Alma Terzic. Alma Telzic (Sofia) hakkında merak edilenlerin başında nereli olduğu geliyor. 2011 yılında senaryosu Angelina Jolie tarafından yazılan ve yönetilen "In the Land of Blood and Honey" (Kan ve Aşk) adlı sinema filminde oynayan Alma Terzic'in hayli ilginç bir hayat hikayesi var. İşte başta Alma Terzic olmak üzere ünlülerin memleketleri...

12.12.2019 12:37 - Son Güncelleme: 12.12.2019 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ