Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic bakın nereli çıktı! Savaşın göbeğinden, kariyerin zirvesine...

Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terzic, hiç kuşkusuz en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Oldukça ilginç bir hayat hikayesi olan Alma Terzic, savaşın göbeğinden çıktı.

İşte Alma Terzic'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...