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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic bakın nereli çıktı! Savaşın göbeğinden, kariyerin zirvesine...

Kuruluş Osman, çarşamba günlerine imzasını atıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosu da dikkatleri geçiyor. En çok dikkat çeken isimlerden biri de dizinin Sofia'sı Alma Terzic. Alma Telzic (Sofia) hakkında merak edilenlerin başında nereli olduğu geliyor. 2011 yılında senaryosu Angelina Jolie tarafından yazılan ve yönetilen "In the Land of Blood and Honey" (Kan ve Aşk) adlı sinema filminde oynayan Alma Terzic'in hayli ilginç bir hayat hikayesi var. İşte başta Alma Terzic olmak üzere ünlülerin memleketleri...

12.12.2019 12:37 - Son Güncelleme: 12.12.2019 12:44
Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic bakın nereli çıktı! Savaşın göbeğinden, kariyerin zirvesine...

Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terzic, hiç kuşkusuz en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Oldukça ilginç bir hayat hikayesi olan Alma Terzic, savaşın göbeğinden çıktı.

İşte Alma Terzic'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic bakın nereli çıktı! Savaşın göbeğinden, kariyerin zirvesine...

Taner Ölmez

Tunceli

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic bakın nereli çıktı! Savaşın göbeğinden, kariyerin zirvesine...

Cüneyt Arkın

Eskişehir

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic bakın nereli çıktı! Savaşın göbeğinden, kariyerin zirvesine...

Ediz Hun

İstanbul

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic bakın nereli çıktı! Savaşın göbeğinden, kariyerin zirvesine...

Kıvanç Tatlıtuğ

Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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