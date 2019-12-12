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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın hayatının en acı gerçeği! Şehit verdi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış dizi ile birlikte oldukça popüler. Kabul edelim ki, dizide canlandırdığı Demir karakteri pek sevilen bir karakter olmadı. Bunda Murat Ünalmış'ın başarılı oyunculuğunun büyük payı var. Hal böyle olunca Murat Ünalmış'ın eşinden, yaşına, boyuna kadar her detay merak ediliyor. Murat Ünalmış hakkındaki en acı gerçek ise haberimizin devamında. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız.

12.12.2019 11:56 - Son Güncelleme: 12.12.2019 12:10
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın hayatının en acı gerçeği! Şehit verdi...

atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İzleyiciler Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın hayatının en acı gerçeği! Şehit verdi...

Aras Bulut İynemli ve ağabeyi Orçun İynemli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın hayatının en acı gerçeği! Şehit verdi...

Orçun İynemli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın hayatının en acı gerçeği! Şehit verdi...

Orçun İynemli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın hayatının en acı gerçeği! Şehit verdi...

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

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