Haberler Galeri Magazin Alma Terziç kısa bir süre önce evlendi! Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı

Alma Terziç kısa bir süre önce evlendi! Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı

atv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen, çarşamba akşamlarına 'kurulan' Kuruluş Osman, liderliği kimseye bırakmayacak gibi. Bunda oyuncu kadrosunun da payı büyük. Başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Bosna-Hersekli oyuncu Alma Terziç oldu. 32 yaşında güzel oyuncu bu popülariteye rağmen o kadar mütevazı bir hayat sürüyor ki evlendiği kendi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyulmuştu. Alma Terziç'in eşi bizlere o kadar uzak bir isim değil. Yönetme Murat Saraçoğlu ile evlendiğinden bu yani herkes eşini merak ediyor. İşte başta Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç olmak üzere ünlülerin eşler sevgilileri.

08.04.2020 08:38 - Son Güncelleme: 08.04.2020 08:38
Alma Terziç kısa bir süre önce evlendi! Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı

ATV ekranlarının çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç'ten müjdeli haber geldi. Yaklaşık bir yıldır yönetmen Murat Saraçoğlu ile aşk yaşayan Alma Terziç, 30 Ocak'ta nikah masasına oturmuştu. Peki Alma Terziç'in eşi kim? İşte başta Kuruluş Osman'ın Sofia'sı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alma Terziç kısa bir süre önce evlendi! Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı

ÜNLÜLERİN EŞLERİ

EDİP TEPELİ VE EŞİ AYŞECAN TATARİ

Alma Terziç kısa bir süre önce evlendi! Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı

Edip Tepeli ve Ayşecan Tatari 2017 yılında hayatlarını birleştirdi.

Alma Terziç kısa bir süre önce evlendi! Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı
Alma Terziç kısa bir süre önce evlendi! Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız hakkında şoke eden gerçek! Meğer oğlu da kendisi gibi...
Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız hakkında şoke eden gerçek! Meğer oğlu da kendisi gibi...