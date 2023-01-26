Kuruluş Osman’ın Şeyh Edebali’si Seda Yıldız bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Seda Yıldız’ın memleketi...
Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), İpek Karapınar (Frigg) gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Seda Yıldız'ın hayatı merak edildi. Kameralar karşısına ilk kez Kuyucaklı Yusuf adlı sinema filmi ile geçen ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi Pusu, Çiçek Taksi, Cesur Yürek gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Birbirinden farklı rollerle yıllardır izleyici ile buluşan oyuncu hakkında en çok "Seda Yıldız aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Seda Yıldız'ın memleketi...
26.01.2023 00:17 - Son Güncelleme: 26.01.2023 00:17
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali karakterini canlandıran ünlü oyuncu Seda Yıldız'ın hayatı merak konusu oldu.
SEDA YILDIZ KİMDİR?
20 Mayıs 1962 tarihinde dünyaya gelen Seda Yıldız, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
İlk oyunculuk deneyimini Kuyucaklı Yusuf adlı sinema filmi ile yaşayan Seda Yıldız, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi Pusu, Çiçek Taksi, Cesur Yürek gibi yapımlarda rol aldı.