4 yıl evli kalmışlar! Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in eski eşi kendisi gibi çok ünlü! 17 yıl sonra veda eden oyuncu meğer...
Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Şevket Çoruh'un ardından şoke eden bir ayrılık daha yaşandı. Dizide Rıza Soylu (Rıza Baba) karakterini canlandıran Zafer Ergin'in 17 yıl sonra yapımdan ayrıldığı öğrenildi. Dizi izleyicilerini üzen bu gelişmenin ardından ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Meslektaşı Binnaz Ergin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Zafer Ergin'in 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu oyuncu kimmiş...
26.01.2023 01:16 - Son Güncelleme: 26.01.2023 01:16
Arka Sokaklar dizisine projenin mimarı Türker İnanoğlu'nun isteği üzerine 45 gün ara verdi. Ancak bu süreç ilerleyen günlerde bir kez daha uzatıldı.
Yapım şirketi Erler Film de bu nedenle ekipten iş bulanların ayrılabileceğini açıklarken Şevket Çoruh'un ardından şoke eden bir veda daha yaşandı.
Birsen Altundaş'ın haberine göre; dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda etti. "Kuş Uçuşu" dizisinde de konuk oyuncu olan usta aktör, 17 yıl rol aldığı Arka Sokaklar diziyle yaptığı sözleşmeyi de feshetti.
Meslektaşı Binnaz Ergin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.