Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın’dan karnı burnunda poz! Doğum için geri sayıma başladı
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan karnı burnunda poz! Eşi Can Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Didem Balçın, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Başarılı oyuncu performansının yanı sıra Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Balçın, son yayınladığı fotoğraflarla yine dikkatleri üzerine topladı. Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, karnı burnunda verdiği pozları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Didem Balçın'ın çok sayıda yorum ve beğeni alan hamilelik pozları…
19.04.2021 10:47
- Son Güncelleme: 19.04.2021 11:12
Son olarak Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Selcan Hatun karakteriyle boy gösteren Didem Balçın, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
Hamileliğinde 39. haftaya giren Didem Balçın, karnı burnunda pozları, takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu.
Oyuncunun takipçileri, "Az kaldı, gelsin artık da tanışalım artık kendisiyle", "Senin güzelliğini yerim. Sağlıkla gelsin kuzunuz" ve "Dünyanın en güzel fotoğraflarından biri" yorumlarında bulundu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!
Avukat Can Aydın ile 2020 Mayıs ayında dünyaevine giren güzel oyuncu, geçen aylarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak hamile olduğunu duyurmuştu.