Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın’dan karnı burnunda poz! Doğum için geri sayıma başladı

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan karnı burnunda poz! Eşi Can Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Didem Balçın, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Başarılı oyuncu performansının yanı sıra Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Balçın, son yayınladığı fotoğraflarla yine dikkatleri üzerine topladı. Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, karnı burnunda verdiği pozları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Didem Balçın'ın çok sayıda yorum ve beğeni alan hamilelik pozları…

19.04.2021 10:47 - Son Güncelleme: 19.04.2021 11:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





