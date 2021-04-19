İrem Derici'nin 'bir bardak su veresim gelmiyor' dediği eski haline bakın! İbo Show'daki haliyle alay konusu olmuştu
İrem Derici'nin 'bir bardak su veresim gelmiyor' dediği eski haline bakın! İbo Show'daki haliyle alay konusu olmuştu... Geçtiğimiz cumartesi günü İbrahim Tatlıses'in konuğu olan İrem Derici'ye kıyafet tercihi nedeniyle, 'Seneye de giyerim diye düşünmüş herhalde' şeklinde yorumlar yapılmıştı. Kendisine yöneltilen, "Hangisi daha şanslı; zengin ama çirkin doğan mı, güzel ama fakir doğan mı?" sorusunu yanıtlayan İrem Derici, "6-7 sene önceki fotoğraflarımdaki kıza bir bardak su veresim gelmiyor. Ama şu an dönüştüğüm kadını sigortalatmak istiyorum." dedi. İşte İrem Derici'nin eski hali...
İrem Derici'ye '6-7 sene önceki halime bir bardak su veresim gelmiyor' dedirten eski haline bakın! İbo Show'daki kıyafet tercihi ile alay konusu olan şarkıcı İrem Derici "Hangisi daha şanslı, zengin ama çirkin doğan mı, güzel ama fakir doğan mı? sorusuna verdiği yanıt sonrası değişimiyle adından söz ettirdi.
"Çirkin ve zengin doğmak. 6-7 sene önceki fotoğraflarımdaki kıza bir bardak su veresim gelmiyor. Ama şu an dönüştüğüm kadını sigortalatmak istiyorum. Karşı cinsten olup kendime depar atasım geliyor. "Zorla güzellik olmaz" diyenler! Buralarda mısınız?" diyen İrem Derici'nin açıklaması sonrası eski hali merak konusu oldu.
Açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken İrem Derici'nin İbo Show'daki pembe kombinine sosyal medyada, ''Seneye de giyerim demiş herhalde' yorumları yapılmıştı... İşte son günlerin magazin gündeminden düşmeyen ismi İrem Derici'nin eski hali başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...