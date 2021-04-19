İrem Derici'nin 'bir bardak su veresim gelmiyor' dediği eski haline bakın! İbo Show'daki haliyle alay konusu olmuştu

İrem Derici'nin 'bir bardak su veresim gelmiyor' dediği eski haline bakın! İbo Show'daki haliyle alay konusu olmuştu... Geçtiğimiz cumartesi günü İbrahim Tatlıses'in konuğu olan İrem Derici'ye kıyafet tercihi nedeniyle, 'Seneye de giyerim diye düşünmüş herhalde' şeklinde yorumlar yapılmıştı. Kendisine yöneltilen, "Hangisi daha şanslı; zengin ama çirkin doğan mı, güzel ama fakir doğan mı?" sorusunu yanıtlayan İrem Derici, "6-7 sene önceki fotoğraflarımdaki kıza bir bardak su veresim gelmiyor. Ama şu an dönüştüğüm kadını sigortalatmak istiyorum." dedi. İşte İrem Derici'nin eski hali...

19.04.2021 10:32 - Son Güncelleme: 19.04.2021 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





