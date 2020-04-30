Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'sini gören Karan Özçivit... Burak Özçivit oğlunu paylaştı, koltuk detayı olay oldu!

Burak Özçivit oğlu Karan'ın televizyonda dizisini izlerken çekilmiş fotoğrafını "Canımın canı" notuyla paylaştı. Bazı takipçileri yakışıklı oyuncuya "o kanepeden televizyonu nasıl izliyorsunuz?" diye sordu. Bazı takipçileri ise bu soruyu soranlara tepki göstererek "O koltuk oturmak için değil önlem için oraya konur, çocuğu olmayanlar bunu anlayamazlar" yorumunda bulundu.

