RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'sini gören Karan Özçivit... Burak Özçivit oğlunu paylaştı, koltuk detayı olay oldu!

Kuruluş Osman 19. bölüm ile yine izleyiciyi Atv ekranlarına kilitledi. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, Instagram'dan oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı. 35 yaşındaki oyuncunun 'Canımın canı' notuyla yaptığı paylaşımda Karan Özçivit'in, Kuruluş Osman'daki Osman Gazi karakterine hayat veren babası Burak Özçivit'i gördüğünde verdiği tepki gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit'in paylaşımındaki koltuk detayı ise sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ve oğlu Karan...

30.04.2020 10:52 - Son Güncelleme: 30.04.2020 11:11
Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'sini gören Karan Özçivit... Burak Özçivit oğlunu paylaştı, koltuk detayı olay oldu!

Kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı. Özçivit'in paylaşımındaki kanepe detayı dikkat çekti.

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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'sini gören Karan Özçivit... Burak Özçivit oğlunu paylaştı, koltuk detayı olay oldu!

Burak Özçivit oğlu Karan'ın televizyonda dizisini izlerken çekilmiş fotoğrafını "Canımın canı" notuyla paylaştı. Bazı takipçileri yakışıklı oyuncuya "o kanepeden televizyonu nasıl izliyorsunuz?" diye sordu. Bazı takipçileri ise bu soruyu soranlara tepki göstererek "O koltuk oturmak için değil önlem için oraya konur, çocuğu olmayanlar bunu anlayamazlar" yorumunda bulundu.

Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'sini gören Karan Özçivit... Burak Özçivit oğlunu paylaştı, koltuk detayı olay oldu!

İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan ve ünlülerin çocukları...

Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'sini gören Karan Özçivit... Burak Özçivit oğlunu paylaştı, koltuk detayı olay oldu!

GAMZE ÖZÇELİK VE UĞUR PEKTAŞ'IN OĞLU

Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'sini gören Karan Özçivit... Burak Özçivit oğlunu paylaştı, koltuk detayı olay oldu!

Murathan

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