Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i Emre Bey memleketiyle şaşırttı! Bakın 26 yaşındaki Emre Bey aslen nereliymiş...

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EMRE BEY KİMDİR?

Henüz lise öğrenimine devam ederken oyunculuk hayatına başlayan Emre Bey, bir anda tanınan bir isim haline geldi. Gençlerin çok sevdiği bir oyuncu olan Emre Bey, o dönemlerde Aşk Zamanı isimli dizide televizyon izleyicisinin karşısına çıktı.