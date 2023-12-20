Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i Emre Bey memleketiyle şaşırttı! Bakın 26 yaşındaki Emre Bey aslen nereliymiş...

'Balkan Ninnisi', 'Sol Yanım', 'Vermem Seni Ellere' gibi dizilerde rol alan Emre Bey'in son durağı ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman oldu. Dizide Orhan Bey karakterini canlandıran Emre Bey'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Emre Bey aslen nereli?" sorusunun yanıtı araştırıldı. İşte 26 yaşındaki Emre Bey 'in memleketi...
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Orhan Bey karakterini canlandıran Emre Bey'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
EMRE BEY KİMDİR?
Henüz lise öğrenimine devam ederken oyunculuk hayatına başlayan Emre Bey, bir anda tanınan bir isim haline geldi. Gençlerin çok sevdiği bir oyuncu olan Emre Bey, o dönemlerde Aşk Zamanı isimli dizide televizyon izleyicisinin karşısına çıktı.