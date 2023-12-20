Berdan Mardini'den döşüne laf eden Ebru Şancı'ya jet yanıt "Neremi göstereyim söz söyleyin açayım" Güllü dalı takımı başına iş açtı

Güncel akımları yakından takip etmeye devam eden türkücü Berdan Mardini, geçtiğimiz günlerde yarı çıplak paylaşım yaparak herkesi şaşkına çevirmişti. Yaptığı paylaşımlar ve özellikle stiliyle sık sık gündeme gelen Mardini önceki gün güllü dallı takımıyla yine dillere düşmüştü. En ilginç yorumlardan biri Ebru Şancı'dan gelmiş, Şancı Mardini'nin atletine kafayı takmıştı. Şancı'nın sözlerine bakın Mardini ne yanıt verdi.