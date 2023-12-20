Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat kara para aklama suçu kapsamında cezaevine girmişti. Olayda her gün başka bir detay çıkmaya devam ederken, Dilan Polat bu sefer cezaevinden görümcesine yazdığı mektupla gündeme geldi. 2 sayfalık mektupta Dilan Polat görümcesine ne yazdı? İşte detaylar...
Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.
Her hafta başından güller yağan Dilan Polat, eşinin uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla dikkatleri üstüne çekmişti.