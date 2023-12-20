Ağlayarak cezaevine girmişti! Dilan Polat'tan mektup var ✉ Görümcesine tam 2 sayfalık mesaj: "4 duvar arasında..."

Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat kara para aklama suçu kapsamında cezaevine girmişti. Olayda her gün başka bir detay çıkmaya devam ederken, Dilan Polat bu sefer cezaevinden görümcesine yazdığı mektupla gündeme geldi. 2 sayfalık mektupta Dilan Polat görümcesine ne yazdı? İşte detaylar...