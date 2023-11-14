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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer üşüdü ama paylaşımları ateş etti "Ne güzel üşüdük ama" Kıvanç'ın aşkını haykırarak ilan ettiği eşi

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde Aile adlı dizide rol alıyor. Oğullarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü çiftten Başak Dizer önceki akşam Londra pozlarını paylaştı. Dizer'in, zerafeti adeta göz kamaştırdı.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 10:51 Güncelleme 14 Kasım 2023, 11:25
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer üşüdü ama paylaşımları ateş etti Ne güzel üşüdük ama Kıvanç’ın aşkını haykırarak ilan ettiği eşi 1

2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz yıl Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer üşüdü ama paylaşımları ateş etti Ne güzel üşüdük ama Kıvanç’ın aşkını haykırarak ilan ettiği eşi 2

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Tatlıtuğ eşine olan aşkını sözlerle anlatmıştı:

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer üşüdü ama paylaşımları ateş etti Ne güzel üşüdük ama Kıvanç’ın aşkını haykırarak ilan ettiği eşi 3

"Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çok sevmek yetmedi çünkü... Bir insanı sevmek onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor."

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