Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesini görenler "Güzellik genetik" demeden edemedi! Atiksoy'un annesi...

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, her çarşamba izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Nefes kesen anlara sahne olan Kuruluş Osman aynı zamanda global çapta bir şöhrete de kavuştu. Bu şöhret dizinin oyuncularına da yeni kapılar açtı. O isimlerden biri de Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy. Güzelliği ve yeteneğiyle izleyicinin takdirini kazanan, Berk Oktay'la evliliği parmakla gösterilen Atiksoy hakkında araştırma yapanlar annesini görünce bir kez daha hayran kaldı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi.
Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat veriyor.
Umur Bey'in kızı olan Malhun Hatun, aynı zamanda Osman Bey'in eşidir. Babası Umur Bey tarafından büyütülen Malhun Hatun'un kardeşleri ise şehit olmuştur. Malhun Hatun'un oğlu ise Orhan Bey'dir. Osman Bey'in her zaman yanında olan Malhun Hatun, Kayı Obası'nda söz sahibidir.
Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla takdir topluyor.