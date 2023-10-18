Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesini görenler "Güzellik genetik" demeden edemedi! Atiksoy'un annesi...

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, her çarşamba izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Nefes kesen anlara sahne olan Kuruluş Osman aynı zamanda global çapta bir şöhrete de kavuştu. Bu şöhret dizinin oyuncularına da yeni kapılar açtı. O isimlerden biri de Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy. Güzelliği ve yeteneğiyle izleyicinin takdirini kazanan, Berk Oktay'la evliliği parmakla gösterilen Atiksoy hakkında araştırma yapanlar annesini görünce bir kez daha hayran kaldı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi.