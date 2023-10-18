SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kemal Sunal’ın partneri Ayşin Atav’ın son haline bakın! “Yıllar ona nazik davranmamış” Korkusuz Korkak'ın Hemşire Sevil'iydi...

Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği Korkusuz Korkak filmindeki Sevil Hemşire karakteriyle hafızalara kazınan Ayşin Atav, yıllar sonra ortaya çıktı. Performansının yanı sıra güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Atav'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncu için "Yıllar ona nazik davranmamış", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı. İşte Ayşin Atav'ın son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 11:25 Güncelleme 18 Ekim 2023, 11:25
Kemal Sunal’ın partneri Ayşin Atav’ın son haline bakın! “Yıllar ona nazik davranmamış” Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’iydi... 1

500'e yakın filmde karakter seslendirme, 20'den fazla filmde seslendirme yönetmenliği yapan ünlü oyuncu Ayşin Atav, Korkusuz Korkak filminde canlandırdığı Sevil Hemşire karakteriyle hafızalara kazındı.

Kemal Sunal’ın partneri Ayşin Atav’ın son haline bakın! “Yıllar ona nazik davranmamış” Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’iydi... 2

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen oyuncu, hem performansı hem de güzelliğiyle bir döneme damga vurdu.

Kemal Sunal’ın partneri Ayşin Atav’ın son haline bakın! “Yıllar ona nazik davranmamış” Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’iydi... 3

Gol Kralı, Sev Kardeşim, Severek Ayrılalım gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu, bir süre sonra ise kayıplara karıştı.

SON DAKİKA