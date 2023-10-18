Kemal Sunal’ın partneri Ayşin Atav’ın son haline bakın! “Yıllar ona nazik davranmamış” Korkusuz Korkak'ın Hemşire Sevil'iydi...

Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği Korkusuz Korkak filmindeki Sevil Hemşire karakteriyle hafızalara kazınan Ayşin Atav, yıllar sonra ortaya çıktı. Performansının yanı sıra güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Atav'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncu için "Yıllar ona nazik davranmamış", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı. İşte Ayşin Atav'ın son hali...