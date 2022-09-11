Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat'ı Berk Oktay evlendi! Temsili nikah memuru bakın kim oldu
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat'ı Berk Oktay evlendi! Cuma günü nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki akşam düzenlenen kır düğünü ile mutlu anlarını arkadaşları ve aileleri ile birlikte kutladı. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününde temsili nikah memuru, çiftin oyuncu arkadaşı oldu. İşte takvim.com.tr'den Doğan Savaş imzalı çok özel görüntüler...
11.09.2022 13:56 - Son Güncelleme: 11.09.2022 14:38
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat'ı Berk Oktay evlendi, işte düğünden çok özel anlar...
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini resmileştirdi.
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününden çok özel anlar - Video
Ünlülerin akın ettiği düğünde temsili nikahı, Atiksoy'un 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinden rol arkadaşı Salih Bademci kıydı. Bademci, temsili nikah esnasındaki sempatik tavırlarıyla davetlileri güldürdü.
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde temsili nikah memuru Salih Bademci oldu - Video