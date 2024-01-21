Sakla Beni’nin Füsun’u Sevinç Erbulak’ın annesi bakın kim çıktı! Meğer anne-kız aynı dizideymiş! Yasak aşk ifşasının ardından...

Altan Erbulak'ın büyük kızı Ayşe Erbulak Özgürdal, kız kardeşi Sevinç Erbulak'ın annesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ayşe Erbulak Özgürdal annesi ve babasının evliliğinin Sevinç Erbulak'ın annesi yüzünden bittiğini iddia ederek "Beni karşısına alarak af diledi" dedi. Özgürdal açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine toplarken Sevinç Erbulak'ın annesi merak konusu oldu. Erbulak'ın annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sevinç Erbulak'ın kendisi gibi oyuncu olan ve bir dönem aynı projede yer aldığı annesi...