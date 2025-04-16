6. sezon için karar çıktı! Gönül Dağı dizisi için veda vakti mi? Final açıklaması geldi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 174. bölümü geride bırakırken geleceğine ilişkin karar da netleşti. Peki Gönül Dağı 6. sezon onayı aldı mı? İşte merak edilen açıklamalar.

Anadolu'nun kırsal yaşamını merkezine alan ve her cumartesi akşamı yayınlanan yapım için 6. sezon onayı çıktı. Alınan bu kararla birlikte dizinin 182. bölümde sezon finali yapacağı ardından da yeni sezon hazırlıklarına başlanacağı öğrenildi.

2020'den Bugüne: Anadolu Hikayeleriyle Ekranda Gönül Dağı, ilk bölümüyle 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başladı. Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden esinlenerek hazırlanan senaryosu Türkiye'nin iç bölgelerinde geçen sıcak, yerel ve kimi zaman dramatik yaşam kesitlerini ekrana taşıyor.

Dizide Gedelli adında kurgusal bir kasabada yaşayan üç kuzenin (Taner, Veysel ve Ramazan) hayalleri, icatları, aşkları ve aile ilişkileri merkeze alınırken çevredeki karakterlerin de hikayeleriyle genişleyen bir evren sunuluyor.