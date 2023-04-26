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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Komutan Nayman’ı Berik Aitzhanov memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! 44 yaşındaki Berik bakın aslen nereliymiş...

Kuruluş Osman’ın Komutan Nayman’ı Berik Aitzhanov memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! 44 yaşındaki Berik bakın aslen nereliymiş...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Komutan Nayman karakteriyle yer alan Berik Aitzhanov'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 44 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Berik Aitzhanov aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Burak Özçivit'in rol arkadaşı Berik Aitzhanov'un memleketi...

takvim.com.tr
26.04.2023 16:38 - Son Güncelleme: 26.04.2023 16:38
Kuruluş Osman’ın Komutan Nayman’ı Berik Aitzhanov memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! 44 yaşındaki Berik bakın aslen nereliymiş...

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Komutan Nayman karakterini canlandıran Berik Aitzhanov'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Kuruluş Osman’ın Komutan Nayman’ı Berik Aitzhanov memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! 44 yaşındaki Berik bakın aslen nereliymiş...

Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. 44 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Berik Aitzhanov aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Kuruluş Osman’ın Komutan Nayman’ı Berik Aitzhanov memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! 44 yaşındaki Berik bakın aslen nereliymiş...

İşte Berik Aitzhanov başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Kuruluş Osman’ın Komutan Nayman’ı Berik Aitzhanov memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! 44 yaşındaki Berik bakın aslen nereliymiş...

BURAK ÖZÇİVİT

İstanbul doğumlu olan Burak Özçivit aslen Gazianteplidir.

Kuruluş Osman’ın Komutan Nayman’ı Berik Aitzhanov memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! 44 yaşındaki Berik bakın aslen nereliymiş...

TAMER KARADAĞLI

Ankara doğumlu Karadağlı aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır.

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