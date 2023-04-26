4 haftada 6 kilo verdiren yöntem! Enis Arıkan'la birlikte denemişler! 40 yaşındaki Ezgi Mola'nın 36 beden olma sırrı çıktı! "76 kilo olunca..."

Ezgi Mola fit vücuduyla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Detoks kampı, spor ve birçok yöntem deneyen Ezgi Mola kendisi gibi oyuncu olan Enis Arıkan'la bakın hangi yöntemi denemiş! İşte Ezgi Mola'nın şoke eden zayıflama yöntemi...