4 haftada 6 kilo verdiren yöntem! Enis Arıkan'la birlikte denemişler! 40 yaşındaki Ezgi Mola'nın 36 beden olma sırrı çıktı! "76 kilo olunca..."
Ünlü oyuncular Enis Arıkan ile Ezgi Mola yakın arkadaşlıklarıyla sık sık gündemde yer alıyor. Fazla kilolarından bir türlü kurtulamayan Ezgi Mola'nın sırrı ortaya çıktı. Arkadaşı Enis Arıkan'ı da dahil ettiği bir yöntemle Ezgi Mola 6, Enis Arıkan 10 kilo vermiş. Masumlar Apartmanı dizinin ardından ekranlarda yer almayan Mola'nın fit görüntüleri büyük ilgi çekti. İşte ünlü oyuncunun zayıflama sırrı...
26.04.2023 21:11 - Son Güncelleme: 26.04.2023 21:11
Ezgi Mola fit vücuduyla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Detoks kampı, spor ve birçok yöntem deneyen Ezgi Mola kendisi gibi oyuncu olan Enis Arıkan'la bakın hangi yöntemi denemiş! İşte Ezgi Mola'nın şoke eden zayıflama yöntemi...
Bugüne kadar birçok kez birlikte diyete giren ve detoks kamplarına giden Ezgi Mola son zamanlarda fit görüntüsüyle ilgi çekiyor.