Aydemir Akbaş’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İbrahim Tatlıses’in sıkı dostu “Beni 3 kez öldürdüler” demişti...
Kolpaçino ve Kutsal Damacana gibi yapımlarla hafızalara kazınan Aydemir Akbaş'tan geçen günlerde kötü haber gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında görüntülenen usta oyuncu, akciğer kanserine yakalandığını belirtmişti. İbrahim Tatlıses'in sıkı dostu Aydemir Akbaş'ın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Akbaş'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi. İşte detaylar...
26.04.2023 16:19 - Son Güncelleme: 26.04.2023 16:46
Doktorlarından gayet memnun olduğunu ifade eden Aydemir Akbaş, gidişatın iyi olduğunu ve 4 farklı kemoterapi süreci geçireceğini dile getirdi.