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Aydemir Akbaş’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İbrahim Tatlıses’in sıkı dostu “Beni 3 kez öldürdüler” demişti...

Kolpaçino ve Kutsal Damacana gibi yapımlarla hafızalara kazınan Aydemir Akbaş'tan geçen günlerde kötü haber gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında görüntülenen usta oyuncu, akciğer kanserine yakalandığını belirtmişti. İbrahim Tatlıses'in sıkı dostu Aydemir Akbaş'ın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Akbaş'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
26.04.2023 16:19 - Son Güncelleme: 26.04.2023 16:46
Aydemir Akbaş’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İbrahim Tatlıses’in sıkı dostu “Beni 3 kez öldürdüler” demişti...

Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında görüntülenen usta oyuncu daha önce kanseri yendiğini ve yeniden yeneceğini söyledi.

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Aydemir Akbaş’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İbrahim Tatlıses’in sıkı dostu “Beni 3 kez öldürdüler” demişti...

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Akbay sağlık durumu hakkındaki detayları da paylaştı. 2. kez akciğer kanserine yakalandığını ifade eden usta oyuncu hastalıkla mücadele edeceğini söyleyerek hayata pozitif bir bakış açısı ile yaklaştığını belirtti.

Aydemir Akbaş’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İbrahim Tatlıses’in sıkı dostu “Beni 3 kez öldürdüler” demişti...

Doktorlarından gayet memnun olduğunu ifade eden Aydemir Akbaş, gidişatın iyi olduğunu ve 4 farklı kemoterapi süreci geçireceğini dile getirdi.

Aydemir Akbaş’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İbrahim Tatlıses’in sıkı dostu “Beni 3 kez öldürdüler” demişti...

Hastalığı hakkında kimseyle konuşmadığını ifade eden yetenekli oyuncu birilerinin bilgi sızdırdığını söyledi.

Aydemir Akbaş’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İbrahim Tatlıses’in sıkı dostu “Beni 3 kez öldürdüler” demişti...

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Akbaş şu açıklamalarda bulundu: "Beni 3 kez öldürdüler bir tarihte. Geçer elbet. Bu ikinci kanser ilkini de yenmiştim. Elbette bunu da yenerim"

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