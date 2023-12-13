Kuruluş Osman’ın Karacelasun’u İbrahim Temizoğlu bakın aslen nereli! İşte 29 yaşındaki İbrahim Temizoğlu’nun memleketi...

İbrahim Temizoğlu, başrolünü Burak Özçivit'in yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Moğol Komutanı Karacelasun karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 29 yaşındaki Temizoğlu hakkında en çok "İbrahim Temizoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın Karacelasun'u İbrahim Temizoğlu'nun memleketi...
İbrahim Temizoğlu, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna Moğol Komutanı Karacelasun karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İBRAHİM TEMİZOĞLU KİMDİR?
İbrahim Temizoğlu, 29 yaşında ve 1.91 metre boyunda. Ünlü oyuncu, sanat kariyerine İstanbul Üniversitesi'nde Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümünden mezun olarak başladı.
Ardından müzecilik alanında uzmanlık eğitimi aldı. Oyunculuğa 2017 yılında başlamış olan Temizoğlu, birçok projede gösterdiği başarılı performanslarla adından söz ettirdi.