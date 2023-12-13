Kuruluş Osman’ın Karacelasun’u İbrahim Temizoğlu bakın aslen nereli! İşte 29 yaşındaki İbrahim Temizoğlu’nun memleketi...

İbrahim Temizoğlu, başrolünü Burak Özçivit'in yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Moğol Komutanı Karacelasun karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 29 yaşındaki Temizoğlu hakkında en çok "İbrahim Temizoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın Karacelasun'u İbrahim Temizoğlu'nun memleketi...