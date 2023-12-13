Bilal Hancı'nın ihanet videosunu ifşalayan eski eş Esin Çepni 7 yaş küçük futbolcu sevgili yaptı "Bu ne hız Esin"

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan, 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, 2021 yılında Esin Çepni ile dünyaevine girdi. Nikahtan bir yıl sonra ayrılık boşanma haberleriyle gündeme gelen çift, evliliklerine ikinci şansı verdi. Geçtiğimiz aylarda da Çepni, sosyal medya hesabında Hancı'nın bir kadınla dudak dudağa görüntülerini yayınladı ve bu olay magazin gündemine bomba gibi düştü. Sonrasında yollarını ayıran ikiliden Çepni yeni bir aşka yelken açtı ve sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülerini paylaştı.