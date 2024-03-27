Kuruluş Osman’ın İmren Tegin’i Taner Rumeli bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Taner Rumeli’nin memleketi...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da İmren Tegin karakterini canlandıran Taner Rumeli'nin hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar özellikle "Taner Rumeli aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Taner Rumeli'nin memleketi...
Çarşamba akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Kuruluş Osman'da İmren Tegin karakterini canlandıran Taner Rumeli'nin hayatı merak edildi.
TANER RUMELİ KİMDİR?
8 Nisan 1985 yılında dünyaya gelen Taner Rumeli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisi ile yaşayan Taner Rumeli, Afili Aşk, Kalbimin Sultanı, İnadına Aşk, Asla Vazgeçmem gibi birçok dizide rol aldı.