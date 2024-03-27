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2 çocuk annesi Demet Şener oğlunun doğum gününde paylaştı! “Koca delikanlı olmuş” Babası İbrahim Kutluay’ın kopyası...

İbrahim Kutluay ile 2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener'in İrem Kutluay ve Ömer Kutluay adlarında iki evladı oldu. 2 çocuk annesi Şener, sosyal medya hesabında oğlu Ömer Kutluay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ömer Kutluay'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Koca delikanlı olmuş" yorumunda bulundu. İşte Babası İbrahim Kutluay'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Ömer Kutluay'ın son hali...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 12:17 Güncelleme 27 Mart 2024, 14:39
2 çocuk annesi Demet Şener oğlunun doğum gününde paylaştı! “Koca delikanlı olmuş” Babası İbrahim Kutluay’ın kopyası... 1

İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturan Demet Şener'in bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı oldu.

2 çocuk annesi Demet Şener oğlunun doğum gününde paylaştı! “Koca delikanlı olmuş” Babası İbrahim Kutluay’ın kopyası... 2

2018'de boşanan çiftten Şener, geçen haftalarda kızı İrem'i paylaşarak gündeme geldi. İrem Kutluay güzelliğiyle günlerce adından söz ettirirken Şener'den yeni bir paylaşım geldi.

2 çocuk annesi Demet Şener oğlunun doğum gününde paylaştı! “Koca delikanlı olmuş” Babası İbrahim Kutluay’ın kopyası... 3

Sosyal medyayı aktif kullanan eski manken, bu kez oğlu Ömer Kutluay'ı paylaştı. Şener, 15 yaşında basan Ömer Kutluay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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