2 çocuk annesi Demet Şener oğlunun doğum gününde paylaştı! “Koca delikanlı olmuş” Babası İbrahim Kutluay’ın kopyası...

İbrahim Kutluay ile 2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener'in İrem Kutluay ve Ömer Kutluay adlarında iki evladı oldu. 2 çocuk annesi Şener, sosyal medya hesabında oğlu Ömer Kutluay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ömer Kutluay'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Koca delikanlı olmuş" yorumunda bulundu. İşte Babası İbrahim Kutluay'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Ömer Kutluay'ın son hali...