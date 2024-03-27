Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın kız kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaşıp kaldı! Meğer onu da yakından tanıyormuşuz...

Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterini canlandıran Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu. Başından üç evlilik geçen ve hala ilk eşinin soyadını kullanmaya devam eden Demet Akbağ'ın özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Akbağ'ın kız kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, "Hiç benzemiyorlar", "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumlarında bulundu. Bakın Demet Akbağ'ın kendisi gibi ünlü olan kardeşi kim...