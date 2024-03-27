Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın kız kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaşıp kaldı! Meğer onu da yakından tanıyormuşuz...

Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterini canlandıran Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu. Başından üç evlilik geçen ve hala ilk eşinin soyadını kullanmaya devam eden Demet Akbağ'ın özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Akbağ'ın kız kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, "Hiç benzemiyorlar", "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumlarında bulundu. Bakın Demet Akbağ'ın kendisi gibi ünlü olan kardeşi kim...
Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu.
DEMET AKBAĞ KİMDİR?
23 Aralık 1959 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Demet Akbağ, Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1982 senesinde amatör olarak başladığı tiyatro hayatına Gönül Ülkü Özcan - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti.
Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında çalışan Akbağ, 1997'de "Bir Demet Tiyatro" dizisinde yer aldı.