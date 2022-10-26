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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın İmparator Andronikos’u Ümit Belen bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Ümit Belen’in memleketi...

Kuruluş Osman’ın İmparator Andronikos’u Ümit Belen bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Ümit Belen’in memleketi...

Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Hakan Yılmaz, Rüzgar Aksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman, nefes kesen bir dölümle daha izleyici karşısına çıktı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisinde İmparator Andronikos karakterini canlandıran Ümit Belen ise gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılırken en çok "Ümit Belen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ümit Belen'in memleketi...

26.10.2022 23:09 - Son Güncelleme: 26.10.2022 23:09
Kuruluş Osman’ın İmparator Andronikos’u Ümit Belen bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Ümit Belen’in memleketi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da İmparator Andronikos karakterini canlandıran Ümit Belen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Kuruluş Osman’ın İmparator Andronikos’u Ümit Belen bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Ümit Belen’in memleketi...

ÜMİT BELEN KİMDİR?
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan ünlü oyuncu, 1984 yılından itibaren sektörün içinde olup, özellikle seslendirme sanatçısı olarak çok sayıda yapıma görev aldı.

Kuruluş Osman’ın İmparator Andronikos’u Ümit Belen bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Ümit Belen’in memleketi...

Birçok film ve dizide de rol alan Belen hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun özellikle memleketini merak etti.

Kuruluş Osman’ın İmparator Andronikos’u Ümit Belen bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Ümit Belen’in memleketi...

İnternette en çok en çok "Ümit Belen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Kuruluş Osman’ın İmparator Andronikos’u Ümit Belen bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Ümit Belen’in memleketi...

İşte başta Ümit Belen olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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