Kuruluş Osman’ın İmparator Andronikos’u Ümit Belen bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Ümit Belen’in memleketi...
Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Hakan Yılmaz, Rüzgar Aksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman, nefes kesen bir dölümle daha izleyici karşısına çıktı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisinde İmparator Andronikos karakterini canlandıran Ümit Belen ise gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılırken en çok "Ümit Belen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ümit Belen'in memleketi...
26.10.2022 23:09 - Son Güncelleme: 26.10.2022 23:09
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da İmparator Andronikos karakterini canlandıran Ümit Belen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.