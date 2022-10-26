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Haberler Magazin Hayat Bugün’ün Aras Erdem'i Tansel Öngel’in eski eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir oyuncu! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

Hayat Bugün’ün Aras Erdem'i Tansel Öngel’in eski eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir oyuncu! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Hande Doğandemir, Mert Denizmen, Şerif Erol, Olcay Yusufoğlu gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bugün dizisinde Aras Erdem karakterini canlandıran Tansel Öngel, son bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı hakkında araştırma yapanlar ise Öngel'in eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öngel'in 2007-2010 yılları arasında Sadakatsiz dizisinin yıldız ismiyle evli olduğu ortaya çıktı. İşte Tansel Öngel'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...

26.10.2022 21:32 - Son Güncelleme: 26.10.2022 21:32
Hayat Bugün’ün Aras Erdem’i Tansel Öngel’in eski eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir oyuncu! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Hande Doğandemir ve Tansel Öngel'in üstlendiği Hayat Bugün izleyici ile buluştu.

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Hayat Bugün’ün Aras Erdem’i Tansel Öngel’in eski eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir oyuncu! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

Yayınlanan son bölümün ardından ise dizide Aras Erdem karakterini canlandıran Tansel Öngel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Hayat Bugün’ün Aras Erdem’i Tansel Öngel’in eski eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir oyuncu! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

Özellikle aşk hayatı merak konusu olan ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hayat Bugün’ün Aras Erdem’i Tansel Öngel’in eski eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir oyuncu! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

Öngel'in 2007-2010 yılları arasında Sadakatsiz dizisinin yıldız ismiyle evli olduğu ortaya çıktı.

Hayat Bugün’ün Aras Erdem’i Tansel Öngel’in eski eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir oyuncu! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

İşte başta Tansel Öngel olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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