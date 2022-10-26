Hayat Bugün’ün Aras Erdem'i Tansel Öngel’in eski eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir oyuncu! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...
Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Hande Doğandemir, Mert Denizmen, Şerif Erol, Olcay Yusufoğlu gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bugün dizisinde Aras Erdem karakterini canlandıran Tansel Öngel, son bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı hakkında araştırma yapanlar ise Öngel'in eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öngel'in 2007-2010 yılları arasında Sadakatsiz dizisinin yıldız ismiyle evli olduğu ortaya çıktı. İşte Tansel Öngel'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...
26.10.2022 21:32 - Son Güncelleme: 26.10.2022 21:32
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Hande Doğandemir ve Tansel Öngel'in üstlendiği Hayat Bugün izleyici ile buluştu.
Yayınlanan son bölümün ardından ise dizide Aras Erdem karakterini canlandıran Tansel Öngel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.