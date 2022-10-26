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2 çocuk annesi Berfu Yenenler o sözleri affetmedi! “Senin mi gözün vardı Eser’de?” 3 yıl önce Eser Yenenler ile evlenmişti...

Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra Yenenler soyadını kullanan ünlü isim, bu evlilikten Kuzey ve Mete adında iki erkek çocuk dünyaya getirdi. Eser Yenenler ile sürdürdüğü mutlu evlilik ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yenenler, bu kez takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. Yenenler, takipçisine "Senin mi gözün vardı Eser'de?" diyerek sert çıktı. İşte Berfu Yenenler'in takipçisi ile arasında geçen o diyalog...

26.10.2022 23:44 - Son Güncelleme: 27.10.2022 00:37
2 çocuk annesi Berfu Yenenler o sözleri affetmedi! “Senin mi gözün vardı Eser’de?” 3 yıl önce Eser Yenenler ile evlenmişti...

Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi.

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2 çocuk annesi Berfu Yenenler o sözleri affetmedi! “Senin mi gözün vardı Eser’de?” 3 yıl önce Eser Yenenler ile evlenmişti...

Aynı yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, ikinci çocukları Mete'ye ise geçen yıl kavuştu.

2 çocuk annesi Berfu Yenenler o sözleri affetmedi! “Senin mi gözün vardı Eser’de?” 3 yıl önce Eser Yenenler ile evlenmişti...

2019'dan bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden Berfu Yenenler, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

2 çocuk annesi Berfu Yenenler o sözleri affetmedi! “Senin mi gözün vardı Eser’de?” 3 yıl önce Eser Yenenler ile evlenmişti...

"KOCA PARASI YİYORUM"
Özellikle YouTube'da yayınladığı programlarla dikkat çeken Yenenler, geçen haftalarda adına açılan sahte bir hesaptan "Koca parası yiyorum" şeklinde tweet atıldığını ve paylaşımı yapan kişinin kendisi olduğu sanılarak takipçilerden linç yediğini anlattı.

2 çocuk annesi Berfu Yenenler o sözleri affetmedi! “Senin mi gözün vardı Eser’de?” 3 yıl önce Eser Yenenler ile evlenmişti...

Pahalı ayakkabı giymediği için dahi eleştiriye uğradığı belirten Yenenler, "Bir ayakkabıya 50 bin TL vermediğim için linç yedim" ifadelerini kullandı.

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