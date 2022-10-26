2 çocuk annesi Berfu Yenenler o sözleri affetmedi! “Senin mi gözün vardı Eser’de?” 3 yıl önce Eser Yenenler ile evlenmişti...
Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra Yenenler soyadını kullanan ünlü isim, bu evlilikten Kuzey ve Mete adında iki erkek çocuk dünyaya getirdi. Eser Yenenler ile sürdürdüğü mutlu evlilik ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yenenler, bu kez takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. Yenenler, takipçisine "Senin mi gözün vardı Eser'de?" diyerek sert çıktı. İşte Berfu Yenenler'in takipçisi ile arasında geçen o diyalog...
26.10.2022 23:44 - Son Güncelleme: 27.10.2022 00:37
Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi.
2019'dan bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden Berfu Yenenler, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.