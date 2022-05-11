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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın güzeller güzeli Holofira’sı Duru Yazıcı’nın ablası bakın kim! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Kuruluş Osman’ın güzeller güzeli Holofira’sı Duru Yazıcı’nın ablası bakın kim! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Holofira'sı Duru Yazıcı'nın ablası bakın kim! Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'a Holofira karakteriyle dahil olan Duru Yazıcı, performansıyla kısa sürede büyük beğeni topladı. ATV ekranlarında bu akşam yayınlanan bölümde usta Arius'un askerleri Holofira'yı kaçırması üzerine gündeme gelen Duru Yazıcı'nın hayatı merak konusu oldu. Yazıcı hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun ablasının kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Duru Yazıcı'nın kendisinden de ünlü olan ablası bakın hangi oyuncuymuş...

11.05.2022 23:26 - Son Güncelleme: 11.05.2022 23:26
Kuruluş Osman’ın güzeller güzeli Holofira’sı Duru Yazıcı’nın ablası bakın kim! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Yarhisar Tekfuru Mihalis'in kızı Orhan Gazi'nin eşi ve birinci Murad'ın annesi Holofira'nın (Nilüfer Hatun) Kuruluş Osman'daki gençlik yıllarını canlandıran Duru Yazıcı, son bölümün yayınlanmasının ardından gündem oldu.

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Kuruluş Osman’ın güzeller güzeli Holofira’sı Duru Yazıcı’nın ablası bakın kim! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman’ın güzeller güzeli Holofira’sı Duru Yazıcı’nın ablası bakın kim! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Yazıcı hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun ablasının kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı.

Kuruluş Osman’ın güzeller güzeli Holofira’sı Duru Yazıcı’nın ablası bakın kim! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

İşte başta Duru Yazıcı olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

Kuruluş Osman’ın güzeller güzeli Holofira’sı Duru Yazıcı’nın ablası bakın kim! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

AZRA AKIN

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