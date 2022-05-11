Türk Halk Müziği yetenekli ismi İsmail Altunsaray bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte İsmail Altunsaray’ın memleketi...
Türk Halk Müziği yetenekli isimlerinden İsmail Altunsaray, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk oldu. Sesi ve türküleriyle geceye damga vuran sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 19 Ağustos 1980 tarihinde dünyaya gelen ve 12 yaşında bağlama çalmaya başlayan Altunsaray'ın özellikle memleketi merak edilerek "İsmail Altunsaray aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü şarkıcının memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte İsmail Altunsaray'ın memleketi...
11.05.2022 22:57 - Son Güncelleme: 11.05.2022 22:57
İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alan İsmail Altunsaray hakkında bilgiler merak konusu oldu.
Ünlü sanatçının özellikle memleketi merak edilerek "İsmail Altunsaray aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü şarkıcının memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.