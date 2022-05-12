Hande Erçel babasının yanında coştukça coştu! Kaya Erçel’in tavrı sosyal medyaya damga vurdu! Kaan Yıldırım’ın aşkı ‘Seviyorum’ deyip...
Hande Erçel babasının yanında coştukça coştu! Kerem Bürsin ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü başka bir meslektaşı Kaan Yıldırım'a kaptıran Hande Erçel, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise babası Kaya Erçel ile adından söz ettirdi. Babasıyla kamera karşısına geçen Hande Erçel "Çilli Bom" şarkısıyla coştukça coştu. Kızının aksine oldukça ciddi bir duruş sergileyen Kaya Erçel'in o halleri ise sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan baba-kızın benzerliği çok konuşuldu. İşte Hande Erçel ile babasının çok konuşulan o halleri...
12.05.2022 00:04 - Son Güncelleme: 12.05.2022 00:11
Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hande Erçel, evlilik haberleri beklenirken Kerem Bürsin ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.
Erçel, ayrılığın ardından gönlünü başka bir meslektaşına kaptırmıştı. Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Erçel, ilişkisini ilk başta gizlemiş ancak Londra tatili sonrası yakayı ele vermişti.
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, şimdi ise babası Kaya Erçel ile adından söz ettirdi.