Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık son durumu nedir? Kaç yıldır bitkisel hayatta?

Kenan Işık son sağlık durumu nasıl oldu? Sorusu hayranlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu bağlamda Kenan Işık'a ne olmuştu soruları tekrar ortaya çıktı. Kenan Işık 5 yıl önce gitmiş olduğu spor salonun da saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden itibaren komadadır. Kenan Işık, 1 Ekim 1947 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olan Işık'ın babası Devlet Demiryollarından emekli bir memurdur. Peki Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık son durumu nedir? Kaç yıldır bitkisel hayatta? Detaylar haberimizde

20.11.2019 12:00 - Son Güncelleme: 20.11.2019 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





