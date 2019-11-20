Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt Cihangir'de esmer güzelle yakalandı: Rahatsız etmeyin...

Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt Cihangir'de objektiflere yansıdı. 200 yılında Sibel Can ile olan evliliğinden Emir isminde bir erkek çocuğu olan Sulhi Aksüt'ün ilk eşinden iki, ikinci eşinden de bir olmak üzere üç çocuğu bulunuyor. Sulhi Aksüt 2010 yılında Sibel Can'dan boşandıktan sora uzun bir zaman gözlerden uzak bir hayat sürdürüyordu. İşadamı, Cihangir'de bir mekanda esmer bir kadınla yemek yerken kameralara takıldı. İkili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince dışarıdan görünmeyen bir masaya geçti. Mekan çalışanlarından biri de muhabirlerin yanına gelerek Aksüt'ün "Rahatsız etmeyin" mesajını iletti. İşte Sibel Can'ın eski eşi, Oğlu Emir'in babası olan Sulhi Aksüt'ün o anları...

20.11.2019 09:31 - Son Güncelleme: 20.11.2019 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





