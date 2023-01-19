Kuruluş Osman'ın Frigg'i İpek Karapınar bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 38 yaşındaki İpek Karapınar’ın memleketi...
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, Kuruluş Osman'da Frigg karakterini canlandıran İpek Karapınar, ATV ekranlarında yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Karapınar'ın özellikle memleketi merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "İpek Karapınar aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 38 yaşındaki İpek Karapınar'ın memleketi...
19.01.2023 00:23 - Son Güncelleme: 19.01.2023 00:23
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Frigg karakterini canlandıran İpek Karapınar, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
İPEK KARAPINAR KİMDİR?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı'nda keman eğitimi alan İpek Karapınar, ilk olarak Hatırla Sevgilisi dizisinde boy gösterdi.
Destan, Kurtlar Vadisi Pusu, Zehirli Sarmaşık, Doludizgin Yıllar gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son olarak Kuruluş Osman'la izleyici karşısına çıktı.
BAKIN ASLEN NERELİYMİŞ
Karapınar'ın özellikle memleketi merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "İpek Karapınar aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.