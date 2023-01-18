Yürek Çıkmazı'nın Yılmaz'ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Kaza geçiren oyuncunun parmakları aracın altında kaldı! İşte sağlık durumu...
Yürek Çıkmazı dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mesut Akusta, talihsiz bir kaza yaşadı. Çekimler sırasında dişi yerinden çıkan oyuncu doktora gitmek için set aracına bindi. Akusta araçtan indikten sonra ise dengesini kaybedip düştü. Arabayı kullanan şoför arkaya bakmadan hareket etti ve yere düşen oyuncunun parmaklarını ezdi. İşte detaylar...
18.01.2023 23:18 - Son Güncelleme: 18.01.2023 23:18
Yürek Çıkmazı ile ekranlarda olan Mesut Akusta talihsiz bir kaza yaşadı. Eli aracın altında kalan Akusta'nın 3 parmağı kırıldı. Usta oyuncu tedavisinin ardından ise dizi setine geri döndü.
TRT 1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde başrol oynayan Mesut Akusta talihsiz bir olay yaşadı. Çekimler sırasında dişi yerinden çıkan oyuncu doktora gitmek için set aracına bindi.