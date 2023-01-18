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Haberler Magazin Yürek Çıkmazı'nın Yılmaz'ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Kaza geçiren oyuncunun parmakları aracın altında kaldı! İşte sağlık durumu...

Yürek Çıkmazı'nın Yılmaz'ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Kaza geçiren oyuncunun parmakları aracın altında kaldı! İşte sağlık durumu...

Yürek Çıkmazı dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mesut Akusta, talihsiz bir kaza yaşadı. Çekimler sırasında dişi yerinden çıkan oyuncu doktora gitmek için set aracına bindi. Akusta araçtan indikten sonra ise dengesini kaybedip düştü. Arabayı kullanan şoför arkaya bakmadan hareket etti ve yere düşen oyuncunun parmaklarını ezdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
18.01.2023 23:18 - Son Güncelleme: 18.01.2023 23:18
Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Kaza geçiren oyuncunun parmakları aracın altında kaldı! İşte sağlık durumu...

Yürek Çıkmazı ile ekranlarda olan Mesut Akusta talihsiz bir kaza yaşadı. Eli aracın altında kalan Akusta'nın 3 parmağı kırıldı. Usta oyuncu tedavisinin ardından ise dizi setine geri döndü.

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Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Kaza geçiren oyuncunun parmakları aracın altında kaldı! İşte sağlık durumu...

TRT 1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde başrol oynayan Mesut Akusta talihsiz bir olay yaşadı. Çekimler sırasında dişi yerinden çıkan oyuncu doktora gitmek için set aracına bindi.

Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Kaza geçiren oyuncunun parmakları aracın altında kaldı! İşte sağlık durumu...

PARMAKLARI KIRILDI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Akusta araçtan indikten sonra dengesini kaybedip düştü.

Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Kaza geçiren oyuncunun parmakları aracın altında kaldı! İşte sağlık durumu...

Arabayı kullanan şoför arkaya bakmadan hareket etti ve yere düşen oyuncunun parmaklarını ezdi. Acılar içinde kıvranan oyuncunun üç parmağı kırıldı.

Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Kaza geçiren oyuncunun parmakları aracın altında kaldı! İşte sağlık durumu...

TEDAVİDEN SONRA SETE DÖNDÜ
Akusta'nın tedavisi yapıldıktan sonra parmakları alçıya alındı ve işinin başında döndü. Sağlık sorununa rağmen işini hiç aksatmayan ünlü oyuncu dizide birileriyle kavga etmiş gibi gösterildi.

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