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Haberler Magazin Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın gözünden sakındığı biricik annesini gören dilini ısırdı! Abla-kardeş gibiler...

Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın gözünden sakındığı biricik annesini gören dilini ısırdı! Abla-kardeş gibiler...

'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında 6 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Hayranları tarafından attıkları her adımla yakından takip edilen ünlü çift, şimdi ise Gupse Özay'ın annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesi, güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Barış Arduç'un güzeller güzeli kayınvalidesi...

takvim.com.tr
19.01.2023 01:23 - Son Güncelleme: 19.01.2023 01:23
Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın gözünden sakındığı biricik annesini gören dilini ısırdı! Abla-kardeş gibiler...

2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi.

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Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın gözünden sakındığı biricik annesini gören dilini ısırdı! Abla-kardeş gibiler...

Deliha film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de evlilikle taçlandırdı.

Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın gözünden sakındığı biricik annesini gören dilini ısırdı! Abla-kardeş gibiler...

6 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de verdikleri röportajlarda birbirlerine olan aşklarını dile getirmekten kaçınmadı.

Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın gözünden sakındığı biricik annesini gören dilini ısırdı! Abla-kardeş gibiler...

"KENDİMİZ GİBİ DAVRANIP EĞLENİYORUZ"
Barış Arduç, bir röportajında şu ifadeleri kullandı: "Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz.

Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın gözünden sakındığı biricik annesini gören dilini ısırdı! Abla-kardeş gibiler...

"SÜSLÜ LAFLARIMIZ YOK"
Komik insanı herkes sever. Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir hikaye değil. Hiç süslü laflarımız yok. Birbirimize adlarımızla hitap ederiz. Düzen ve istikrar benim için her zaman daha makbul.

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