Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın gözünden sakındığı biricik annesini gören dilini ısırdı! Abla-kardeş gibiler...
'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında 6 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Hayranları tarafından attıkları her adımla yakından takip edilen ünlü çift, şimdi ise Gupse Özay'ın annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesi, güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Barış Arduç'un güzeller güzeli kayınvalidesi...
19.01.2023 01:23 - Son Güncelleme: 19.01.2023 01:23
2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi.
Deliha film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de evlilikle taçlandırdı.
"KENDİMİZ GİBİ DAVRANIP EĞLENİYORUZ"
Barış Arduç, bir röportajında şu ifadeleri kullandı: "Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz.