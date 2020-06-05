Ebru Şallı'nın Pars paylaşımı yürek sızlattı: Mutfaklar bomboş artık...
Ebru Şallı, 2002 yılında evlendiği Harun Tan'dan 2013 yılında boşanmıştı. Çift bu evlilikten Beren ve Pars adında iki evlat sahibi oldu. Ancak eski manken Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars, yaklaşık iki ay önce hayatını kaybetti. Oğlunu kaybeden Ebru Şallı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yürek sızlattı.
05.06.2020 11:01
- Son Güncelleme: 05.06.2020 11:09
"MUTFAKLAR BOMBOŞ ARTIK"
Sık sık oğlu ile birlikte mutfağa giren ve yemekler hazırlayan Şallı, bu fotoğrafın altına "Mutfaklar bomboş artık... Dünle beraber gitti, cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi... Ponciğin isteğini yerine getireceğim... Bugün biraz idare edin beni böyleyim" notunu düştü.
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