Ebru Şallı'nın Pars paylaşımı yürek sızlattı: Mutfaklar bomboş artık...

"MUTFAKLAR BOMBOŞ ARTIK"

Sık sık oğlu ile birlikte mutfağa giren ve yemekler hazırlayan Şallı, bu fotoğrafın altına "Mutfaklar bomboş artık... Dünle beraber gitti, cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi... Ponciğin isteğini yerine getireceğim... Bugün biraz idare edin beni böyleyim" notunu düştü.