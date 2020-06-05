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Ebru Şallı'nın Pars paylaşımı yürek sızlattı: Mutfaklar bomboş artık...

Ebru Şallı, 2002 yılında evlendiği Harun Tan'dan 2013 yılında boşanmıştı. Çift bu evlilikten Beren ve Pars adında iki evlat sahibi oldu. Ancak eski manken Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars, yaklaşık iki ay önce hayatını kaybetti. Oğlunu kaybeden Ebru Şallı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yürek sızlattı.

05.06.2020 11:01 - Son Güncelleme: 05.06.2020 11:09
Ebru Şallı'nın Pars paylaşımı yürek sızlattı: Mutfaklar bomboş artık...

Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, 2 yıl boyunca mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Oğlunun yokluğuna alışmaya çalışan ve oldukça zor günler geçiren Ebru Şallı, dün Instagram sayfasında Pars ile fotoğraflarını paylaştı.

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Ebru Şallı'nın Pars paylaşımı yürek sızlattı: Mutfaklar bomboş artık...

"MUTFAKLAR BOMBOŞ ARTIK"

Sık sık oğlu ile birlikte mutfağa giren ve yemekler hazırlayan Şallı, bu fotoğrafın altına "Mutfaklar bomboş artık... Dünle beraber gitti, cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi... Ponciğin isteğini yerine getireceğim... Bugün biraz idare edin beni böyleyim" notunu düştü.

Ebru Şallı'nın Pars paylaşımı yürek sızlattı: Mutfaklar bomboş artık...

BAYRAM İÇİN İZİN İSTEDİ

10 yaşındaki oğlu olmadan ilk bayramını geçiren Şallı, corona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağı çıkma kısıtlaması nedeniyle yürek burkan bir talepte bulundu ve Pars'ın Kilyos'ta bulunan mezarını ziyaret edebilmek için yetkili makamlara izin başvurusu yaptı.

Ebru Şallı'nın Pars paylaşımı yürek sızlattı: Mutfaklar bomboş artık...

Eski manken, 10 Mayıs Anneler Günü'nde de oğlu Pars'ı anmış ve yayınladığı fotoğrafa, "Bana hep anneler günüydü ponciğimin elinden" mesajını yazdı.

Ebru Şallı'nın Pars paylaşımı yürek sızlattı: Mutfaklar bomboş artık...

'MÜCADELE EDİYORUZ' DEMİŞTİ

Ebru Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.

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