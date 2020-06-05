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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızının başı dertte! 'Benim olmazsan seni kaçırırım'

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı, Aslışah Alkoçlar'ın başı dertte! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın Ulus'taki spor merkezinde ilginç bir olay yaşandı. Alkoçlar'ı günlerce takip edip sahibi olduğu spor merkezini basan sapık, "Benim olmazsan seni kaçırırım" diyerek tehditler savurdu. Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, ise polisten yardım istedi.

05.06.2020 09:27 - Son Güncelleme: 05.06.2020 09:43
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızının başı dertte! 'Benim olmazsan seni kaçırırım'

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçların sapığı ile başı dertte. Aslışah Alkoçlar'ın Ulus'taki spor merkezinde ilginç bir olay yaşandı. İş yerine giden bir şahıs "Ender Alkoçlar'la randevum var" diyerek beklemeye başladı.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızının başı dertte! 'Benim olmazsan seni kaçırırım'

Günaydın'da yer alan habere göre; bu sırada gelen başka bir şahıs, "Ben taksi şoförüyüm. Şurada oturan adamı ben getirdim. Dakikalarca Aslışah Hanım'la ilgili telefonda arama yaptı. Dengesiz biri, dikkatli olun!" dedi.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızının başı dertte! 'Benim olmazsan seni kaçırırım'

HEMEN POLİSİ ARADILAR
Taksiciyi gören şahıs, bir anda ayağa fırlayıp "Aslışah buraya gelecek. Onu kaçırırım" diye tehditler savurmaya başladı.
O sırada derste olan Alkoçlar, korku içinde babası Ender Alkoçlar'ı arayıp durumu anlattı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızının başı dertte! 'Benim olmazsan seni kaçırırım'

Bu arada olay yerine çağrılan polis, Yavuz Ş. adlı şahsı yakaladı. Şahsın, bir süredir Alkoçlar'ı takip ettiği belirlendi. Aslışah, korunma talep etti.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızının başı dertte! 'Benim olmazsan seni kaçırırım'

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı geçtiğimiz gün şaşırtan açıklamalarda bulundu. Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da objektiflere yansıdı.Habertürk'ün haberine göre; sağlıklı yaşam mekanını denetlemeye gelen Alkoçlar, koronavirüs salgını nedeniyle dükkanını temmuz ayında açacağını söyledi.

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