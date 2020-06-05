Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızının başı dertte! 'Benim olmazsan seni kaçırırım'
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı, Aslışah Alkoçlar'ın başı dertte! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın Ulus'taki spor merkezinde ilginç bir olay yaşandı. Alkoçlar'ı günlerce takip edip sahibi olduğu spor merkezini basan sapık, "Benim olmazsan seni kaçırırım" diyerek tehditler savurdu. Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, ise polisten yardım istedi.
05.06.2020 09:27
- Son Güncelleme: 05.06.2020 09:43
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı geçtiğimiz gün şaşırtan açıklamalarda bulundu. Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da objektiflere yansıdı.Habertürk'ün haberine göre; sağlıklı yaşam mekanını denetlemeye gelen Alkoçlar, koronavirüs salgını nedeniyle dükkanını temmuz ayında açacağını söyledi.
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