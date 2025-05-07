Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan’dan minik kızlarıyla ilk paylaşım geldi!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdıkları Cerkutay ve Aygül Hatun karakterleriyle tanınan Çağrı Şensoy ile Buse Arslan, 2023 yılında dünyevine girdi.

Sosyal medya hesaplarında yayınladıkları romantik pozlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çiftten geçen günlerde müjdeli haber geldi.

Çağrı Şensoy ile Buse Arslan, 3 Mayıs 2025 tarihinde kızları Yaz'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Ünlü çiftten beklenen paylaşım ise dün geldi. Çağrı Şensoy ile Buse Arslan, ortak bir paylaşım yaparak minik kızları Yaz ile verdikleri pozları sosyal medya hesaplarında yayınladı.