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Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan'dan minik kızlarıyla ilk paylaşım geldi!

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy ve Aygül Hatun'u Buse Arslan, 3 Mayıs 2025 tarihinde kızları Yaz'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çiftten minik bebekleriyle ilk paylaşım geldi. Sosyal medyada büyük ses getiren paylaşıma Emre Basalak, Ecem Sena Bayır, Begüm Çağla Taşkın, Ayşegül Günay, Deniz Barut gibi birçok ünlü isimden yorum gecikmedi.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 09:04 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 09:04
Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan’dan minik kızlarıyla ilk paylaşım geldi!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdıkları Cerkutay ve Aygül Hatun karakterleriyle tanınan Çağrı Şensoy ile Buse Arslan, 2023 yılında dünyevine girdi.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan’dan minik kızlarıyla ilk paylaşım geldi!

Sosyal medya hesaplarında yayınladıkları romantik pozlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çiftten geçen günlerde müjdeli haber geldi.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan’dan minik kızlarıyla ilk paylaşım geldi!

Çağrı Şensoy ile Buse Arslan, 3 Mayıs 2025 tarihinde kızları Yaz'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan’dan minik kızlarıyla ilk paylaşım geldi!

Ünlü çiftten beklenen paylaşım ise dün geldi. Çağrı Şensoy ile Buse Arslan, ortak bir paylaşım yaparak minik kızları Yaz ile verdikleri pozları sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan’dan minik kızlarıyla ilk paylaşım geldi!

Ünlü çift, paylaşımın altına Edip Cansever'in Yaz Yağmuru şiirinden şu kıtayı ekledi:

"Sen bir karanfilsin, delisin
İçlisin de bükersin hemen boynunu
Mendilimin içindeki kirazdır
Mendilimin içi kiraz
Bilmem ki, ne desem, yaz mutluluğu"

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan’dan minik kızlarıyla ilk paylaşım geldi!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan’dan minik kızlarıyla ilk paylaşım geldi!

Aralarında Emre Basalak, Ecem Sena Bayır, Begüm Çağla Taşkın, Ayşegül Günay, Deniz Barut gibi isimlerin yer aldığı birçok ünlü isimden yorum geldi.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan’dan minik kızlarıyla ilk paylaşım geldi!

İşte Emre Basalak ile Buse Arslan'ın minik kızlarıyla verdikleri o pozlar...

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan’dan minik kızlarıyla ilk paylaşım geldi!

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan minik kızlarıyla...

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan’dan minik kızlarıyla ilk paylaşım geldi!

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan minik kızlarıyla...

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan’dan minik kızlarıyla ilk paylaşım geldi!

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan minik kızlarıyla...

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan’dan minik kızlarıyla ilk paylaşım geldi!

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan minik kızlarıyla...