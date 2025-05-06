Gönül Dağı’na dönüyor mu? Berk Atan’ın sağlık durumu ve sete dönüş tarihi netleşti

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağında Taner karakterini canlandıran başarılı oyuncu, bir süredir ailesinin yanında dinleniyordu. Kaburga kırıkları nedeniyle sette ara vermek zorunda kalan Atan'ın diziye dönüş tarihi ve sezon finali takvimi netleşti.

Bir süre hastanede kalan oyuncu, ardından İstanbul'a ailesinin yanına döndü ve evde dinlenme sürecine geçti.

🎥 SETLERE NE ZAMAN DÖNECEK?

Gönül Dağı dizisinin yaklaşık üç bölüm stoklu çalıştığı bilinirken, izleyiciler Atan'ın ekibe ne zaman dahil olacağını merak ediyordu. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre, Berk Atan dizinin 180. bölümünde yeniden kamera karşısına geçecek.