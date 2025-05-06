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Gönül Dağı'na dönüyor mu? Berk Atan'ın sağlık durumu ve sete dönüş tarihi netleşti

TRT 1'in sevilen yapımı Gönül Dağı, oyuncu kadrosunda yaşanan kaza sonrası izleyicilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin başrolü Taner karakterine hayat veren Berk Atan'ın geçirdiği trafik kazası sonrası durumu ve sete dönüşüyle ilgili detaylar netleşti.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 23:22 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 23:22
Gönül Dağı’na dönüyor mu? Berk Atan’ın sağlık durumu ve sete dönüş tarihi netleşti

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağında Taner karakterini canlandıran başarılı oyuncu, bir süredir ailesinin yanında dinleniyordu. Kaburga kırıkları nedeniyle sette ara vermek zorunda kalan Atan'ın diziye dönüş tarihi ve sezon finali takvimi netleşti.

Gönül Dağı’na dönüyor mu? Berk Atan’ın sağlık durumu ve sete dönüş tarihi netleşti

🎬 BERK ATAN KAZA SONRASI AİLESİNİN YANINDA İYİLEŞİYOR

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde dizinin çekimleri sırasında yemek molasından dönerken trafik kazası geçiren Berk Atan'ın vücudunda kaburga kırıkları oluşmuştu.

Gönül Dağı’na dönüyor mu? Berk Atan’ın sağlık durumu ve sete dönüş tarihi netleşti

Bir süre hastanede kalan oyuncu, ardından İstanbul'a ailesinin yanına döndü ve evde dinlenme sürecine geçti.

Gönül Dağı’na dönüyor mu? Berk Atan’ın sağlık durumu ve sete dönüş tarihi netleşti

🎥 SETLERE NE ZAMAN DÖNECEK?

Gönül Dağı dizisinin yaklaşık üç bölüm stoklu çalıştığı bilinirken, izleyiciler Atan'ın ekibe ne zaman dahil olacağını merak ediyordu. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre, Berk Atan dizinin 180. bölümünde yeniden kamera karşısına geçecek.

Gönül Dağı’na dönüyor mu? Berk Atan’ın sağlık durumu ve sete dönüş tarihi netleşti

🗓️ GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

TRT 1'de her hafta Cumartesi günleri yayınlanan dizi, 6. sezon onayını aldı. Yapım ekibinden gelen açıklamaya göre 14 Haziran 2025'te yayınlanacak 182. bölümle sezon finali yapılacak.

Gönül Dağı’na dönüyor mu? Berk Atan’ın sağlık durumu ve sete dönüş tarihi netleşti

⚽ Öte yandan, 31 Mayıs 2025 tarihinde TRT'de yayınlanacak özel maç nedeniyle dizi o hafta ekrana gelmeyecek.

Gönül Dağı’na dönüyor mu? Berk Atan’ın sağlık durumu ve sete dönüş tarihi netleşti

🎬 Yeni sezon çekimlerinin ağustos ayında başlaması, eylül ayında da 6. sezonun ekranlarda olması planlanıyor.

Gönül Dağı’na dönüyor mu? Berk Atan’ın sağlık durumu ve sete dönüş tarihi netleşti
Gönül Dağı’na dönüyor mu? Berk Atan’ın sağlık durumu ve sete dönüş tarihi netleşti