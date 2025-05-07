Zeynep Tuğçe Bayat oğlu Atlas’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Cansel Elçin ile aile pozları...

Meslektaşı Cansel Elçin ile Ağustos 2020'de dünyaevine giren oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, 31 Ocak'ta Atlas adını verdiği bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Bayat, paylaşımlarında oğlu Atlas'a sık sık yer verdi. Ancak minik bebeğinin yüzünü göstermekten kaçındı.
Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncudan nisan ayına ait yeni bir paylaşım geldi. Bayat, geçen ay çekildiği fotoğrafları bir paylaşımda toplayarak takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncu, "Nisan" notunu eklediği paylaşımında oğluna da yer verdi ve kural bozarak Atlas bebeğin yüzünü ilk kez gösterdi.