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Zeynep Tuğçe Bayat oğlu Atlas’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Cansel Elçin ile aile pozları...

Cansel Elçin ile 2020'de nikah masasına oturan ve 31 Ocak'ta oğlu Atlas'ı kucağına alan Zeynep Tuğçe Bayat'tan beklenen hamle geldi. Sosyal medya paylaşımlarında oğluna sık sık yer veren ancak yüzünü göstermekten kaçınan Bayat, bu kez kural bozdu. Bir fotoğraf serisi yayınlayan ünlü oyuncu, Atlas bebeğin yüzünü ilk kez gösterdi.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 11:21 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 11:21
Zeynep Tuğçe Bayat oğlu Atlas’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Cansel Elçin ile aile pozları...

Meslektaşı Cansel Elçin ile Ağustos 2020'de dünyaevine giren oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, 31 Ocak'ta Atlas adını verdiği bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Zeynep Tuğçe Bayat oğlu Atlas’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Cansel Elçin ile aile pozları...

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Bayat, paylaşımlarında oğlu Atlas'a sık sık yer verdi. Ancak minik bebeğinin yüzünü göstermekten kaçındı.

Zeynep Tuğçe Bayat oğlu Atlas’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Cansel Elçin ile aile pozları...

Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncudan nisan ayına ait yeni bir paylaşım geldi. Bayat, geçen ay çekildiği fotoğrafları bir paylaşımda toplayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Zeynep Tuğçe Bayat oğlu Atlas’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Cansel Elçin ile aile pozları...

Ünlü oyuncu, "Nisan" notunu eklediği paylaşımında oğluna da yer verdi ve kural bozarak Atlas bebeğin yüzünü ilk kez gösterdi.

Zeynep Tuğçe Bayat oğlu Atlas’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Cansel Elçin ile aile pozları...

Kısa sürede gündem olan paylaşıma, birçok beğeni gelirken Bayat'ın takipçileri minik Atlas için "Maşallah" yorumunda bulundu.

Zeynep Tuğçe Bayat oğlu Atlas’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Cansel Elçin ile aile pozları...

Bir sosyal medya kullanıcısı "Atlas bebek annesinin birebir kopyası" ifadelerini kullanırken bir başkası Bayat için "Annelik çok yakıştı" dedi.

Zeynep Tuğçe Bayat oğlu Atlas’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Cansel Elçin ile aile pozları...

İşte Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'in oğlu Atlas...

Zeynep Tuğçe Bayat oğlu Atlas’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Cansel Elçin ile aile pozları...