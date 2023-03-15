Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 36 yaşındaki Çağrı Şensoy’un memleketi...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizide Cerkutay rolüyle izleyici karşısına çıkan Çağrı Şensoy, performansıyla beğeni topladı. Son bölümün ardından gündem olan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 36 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Çağrı Şensoy aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Çağrı Şensoy'un memleketi...
Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterini canlandıran Çağrı Şensoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamlayan Çağrı Şensoy, kameralar karşısına ilk kez 2008 yılında yayınlanan Ölüm Çiçekleri isimli dizi ile geçti.
Çakıl Taşları, Mazi Kalbimde Yaradır, Derin Düşünce, Meddah, Aşkın Kanunu, Kendinol, Günahkar ve Muhteşem Yüzyıl Kösem isimli dizilerinde rol alan Şensoy, Kuruluş Osman'da canlandırdığı Cerkutay karakteriyle hafızalara kazındı.
Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Şensoy'un memleketi de merak edildi. 36 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Çağrı Şensoy aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.