32 yaşındaki yıldız futbolcu İlkay Gündoğan baba oldu! Eşi Sara Arfaoui ile minik bebeğinin doğum sonrası ilk pozunu yayınladı!
İngiltere'nin Manchester City takımında top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İtalyan model Sara Arfaoui ile geçen sene mayıs ayında dünyaevine girmişti. Ünlü futbolcu, geçen aylarda da baba olacağının müjdesini vermişti. Gündoğan'dan beklenen haber geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla baba olduğunu duyurdu. Eşi Sara Arfaoui ile minik bebeğinin doğum sonrası ilk pozunu yayınlayan futbolcuya tebrik mesajları yağdı. İşte İlkay Gündoğan'ın minik bebeği...
16.03.2023 01:10 - Son Güncelleme: 16.03.2023 01:17
İngiltere'nin Manchester City takımında top koşturan futbolcu İlkay Gündoğan, İtalyan model Sara Arfaoui ile geçen sene mayıs ayında evlenmişti. Çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.
Eşi Sara Arfaoui ile minik bebeğinin doğum sonrası ilk pozunu yayınlayan futbolcuya tebrik mesajları yağdı.