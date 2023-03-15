Haluk Bilginer’in sağlık durumunda yeni gelişme! Sahnede fenalaşan oyuncudan ilk açıklama geldi! “Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtik...”
'Kundakçı' oyununu sergilediği sırada fenalaşan Haluk Bilginer'e ilk müdahaleyi seyirciler arasında bulunan bir doktor yapmış ve ardından oyuncu apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından dün akşam seyircisiyle yeniden buluşan Bilginer, oyun çıkışı sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Haluk Bilginer'in o açıklaması...
15.03.2023 22:28 - Son Güncelleme: 15.03.2023 23:03
Haluk Bilginer, pazartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı.
USTA OYUNCU İZLEYİCİSİYLE BULUŞTU
Hayranlarını korkutan Haluk Bilginer, tedavisinin ardından dün akşam izleyicisiyle buluştu.