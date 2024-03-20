Kuruluş Osman’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan’ın kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan hakkındaki bir gerçek duyanları şaşırttı. Uçan'ın kardeşinin kendisi gibi oyuncu olduğunu ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol aldığını ortaya çıktı. Abi-kardeş için sosyal medyada "Nasıl anlamadık", "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı. Bakın Yiğit Uçan'ın kardeşi kimmiş...