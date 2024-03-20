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Kuruluş Osman’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan’ın kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan hakkındaki bir gerçek duyanları şaşırttı. Uçan'ın kardeşinin kendisi gibi oyuncu olduğunu ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol aldığını ortaya çıktı. Abi-kardeş için sosyal medyada "Nasıl anlamadık", "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı. Bakın Yiğit Uçan'ın kardeşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 14:41 Güncelleme 20 Mart 2024, 14:41
Kuruluş Osman’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan’ın kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızıyla... 1

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'da Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan’ın kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızıyla... 2

YİĞİT UÇAN KİMDİR?
11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yiğit Uçan, aslen Bosna Hersekli. İlk oyunculuk deneyimini Filinta Bin Yılın Şafağında dizisi ile yaşayan Yiğit Uçan; Mehmetçik Kutlu Zafer, Söz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda rol aldı.

Kuruluş Osman’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan’ın kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızıyla... 3

2012 yılında Betül Uçan ile evlenen Yiğit Uçan'ın bu evliliğinden Ali Doruk isminde bir oğlu bir de Leyla isminde bir kızı dünyaya geldi.

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