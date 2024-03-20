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Onur Tuna gönlünü bakın hangi ünlü oyuncuya kaptırmış! İşte büyük aşkı! Hilal Altınbilek’in partneri Son Yaz’ın yıldızıyla...

Cesur Yürek, Mahkum, Mucize Doktor, Filinta gibi yapımlarda rol alan Onur Tuna'nın hayatı merak edildi. Şimdilerde Hilal Altınbilek ile partner olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Tuna'nın Son Yaz dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Onur Tuna gönlünü hangi ünlü oyuncuya kaptırmış...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 13:16 Güncelleme 20 Mart 2024, 13:16
Onur Tuna gönlünü bakın hangi ünlü oyuncuya kaptırmış! İşte büyük aşkı! Hilal Altınbilek’in partneri Son Yaz’ın yıldızıyla... 1

Ünlü oyuncu Onur Tuna'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Onur Tuna gönlünü bakın hangi ünlü oyuncuya kaptırmış! İşte büyük aşkı! Hilal Altınbilek’in partneri Son Yaz’ın yıldızıyla... 2

ONUR TUNA KİMDİR?
2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelen Onur Tuna, Liseyi Bursa'da okudu. Robert Bosch'ta basketbol başta olmak üzere voleybol, masa tenisi ve futbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti.

Onur Tuna gönlünü bakın hangi ünlü oyuncuya kaptırmış! İşte büyük aşkı! Hilal Altınbilek’in partneri Son Yaz’ın yıldızıyla... 3

Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yaklaşık üç yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans'ta dört yıl fotomodellik yaptı.

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