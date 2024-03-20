Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğunu duyan inanamadı! Sır gibi sakladığı kızı hayran bıraktı! İşte gözlerden uzak tuttuğu kızı ve torunları...

'Yürü Anca Gidersin', 'Çabuk Olalım Aşkım', 'Delikanlım' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Yıldız Tilbe ham kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı şimdi ise ailesiyle gündeme geldi. Tilbe'nin anneanne olduğunu ilk kez duyan hayranları şaşkınlığını gizleyemezken şarkıcının kızı güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte gözlerden uzak tuttuğu kızı ve torunları...