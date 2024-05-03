Perihan Savaş’ın ilk göz ağrısına bakın! İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek son haliyle parmak ısırttı! “Zarafeti annesinden...”

İbrahim Tatlıses'in kızı Zübeyde Melek son haliyle parmak ısıttı! Perihan Savaş'ın ilk göz ağrısına bakın... İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş birlikteliğinden dünyaya gelen Zübeyde Melek Akkaş, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Evli ve üç çocuk annesi Zübeyde Melek'i görenler hayran kalırken genç kadın için "Zarafeti annesinden" yorumu yapıldı. İşte İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri güzeller güzeli kızı...